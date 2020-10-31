28 yaşındaki futbolcu enkaz altından kurtarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha kurtarıldı.
Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.
Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Depremin meydana gelmesinden 6 saat sonra Bornova'daki Doğanlar apartmanı enkazından 28 yaşındaki Malik Tahirler yaralı olarak kurtarıldı.
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