28 yaşındaki futbolcu enkaz altından kurtarıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Depremin meydana gelmesinden 6 saat sonra Bornova'daki Doğanlar apartmanı enkazından 28 yaşındaki Malik Tahirler yaralı olarak kurtarıldı.