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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:30
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:30

27 milyonluk Deniz Türüç'ün performansı hayal kırıklığı yarattı

27 milyonluk Deniz Türüç'ün performansı hayal kırıklığı yarattı

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Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Deniz Türüç'e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro'ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Deniz Türüç, aranan kan olamadı...

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.

Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan Deniz Türüç, buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı. Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu.

Deniz Türüç, 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü giremeyen Sarı-Lacivertli futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı.

(Takvim)

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