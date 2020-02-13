27 milyonluk Deniz Türüç'ün performansı hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Deniz Türüç, aranan kan olamadı...
Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadrosuna kattığı oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro veriliyor.
Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan Deniz Türüç, buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı. Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu.
Deniz Türüç, 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü giremeyen Sarı-Lacivertli futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı.
(Takvim)
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