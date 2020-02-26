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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

231 milyon uçtu!

231 milyon uçtu!

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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, görev aldığı 1.5 senede tam 29 tane oyuncu transfer etti.

AKŞAM

Transfer edilen 29  oyuncunun 16’sına bonservis bedeli ödendi. Koç, bu oyunculara 34 milyon 650 bin euro (231 milyon Lira) bonservis bedeli ödedi. 29 oyuncunun 14’ü orta saha, 6’sı stoper, 5’i forvet, 3’ü kaleci ve 1’i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali’nin adı kaldı!

İŞTE 29 OYUNCU

1- Gustavo .........................6 milyon euro

2- Jailson .........................4 milyon euro

3- Vedat Muriqi ..................3.5 milyon euro

4- Zajc ...............................3.5 milyon euro

5- Tolgay Arslan .................3.2 milyon euro

6 -Harun Tekin ..................2.7 milyon euro

7- Frey................................2.6 milyon euro

8- Deniz Türüç ..................2.5 milyon euro

9- Zanka ............................2 milyon euro

10- Altay Bayındır ...........1.5 milyon euro

11- Slimani .........................1.5 milyon euro (Kira)

12- Barış Alıcı ...................1.5 milyon euro

13- Ferdi Kadıoğlu .............1.4 milyon euro

14- Sadık Çiftpınar..........750 bin euro    

15- Yasir Subaşı .................150 bin euro

16- Allahyar ......................753 bin euro  

17- Andre Ayew ................Kiralık

18- Garry Rodrigues .......Kiralık

19- Simon Falette .............Kiralık

20- Yassine Benzia ..........Kiralık

21- Victor Moses ...............Kiralık

22- Serdar Aziz ................Bedelsiz

23- Diego Reyes ...............Bedelsiz

24- Tolga Ciğerci ..............Bedelsiz

25- Emre Belözoğlu ..........Bedelsiz

26-Mevlüt Erdinç ............Bedelsiz

27- Max Kruse ..................Bedelsiz

28- Adil Rami ...................Bedelsiz

29- Murat Sağlam .............Bedelsiz

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