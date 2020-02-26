231 milyon uçtu!

AKŞAM
Transfer edilen 29 oyuncunun 16’sına bonservis bedeli ödendi. Koç, bu oyunculara 34 milyon 650 bin euro (231 milyon Lira) bonservis bedeli ödedi. 29 oyuncunun 14’ü orta saha, 6’sı stoper, 5’i forvet, 3’ü kaleci ve 1’i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi. Orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali’nin adı kaldı!
İŞTE 29 OYUNCU
1- Gustavo .........................6 milyon euro
2- Jailson .........................4 milyon euro
3- Vedat Muriqi ..................3.5 milyon euro
4- Zajc ...............................3.5 milyon euro
5- Tolgay Arslan .................3.2 milyon euro
6 -Harun Tekin ..................2.7 milyon euro
7- Frey................................2.6 milyon euro
8- Deniz Türüç ..................2.5 milyon euro
9- Zanka ............................2 milyon euro
10- Altay Bayındır ...........1.5 milyon euro
11- Slimani .........................1.5 milyon euro (Kira)
12- Barış Alıcı ...................1.5 milyon euro
13- Ferdi Kadıoğlu .............1.4 milyon euro
14- Sadık Çiftpınar..........750 bin euro
15- Yasir Subaşı .................150 bin euro
16- Allahyar ......................753 bin euro
17- Andre Ayew ................Kiralık
18- Garry Rodrigues .......Kiralık
19- Simon Falette .............Kiralık
20- Yassine Benzia ..........Kiralık
21- Victor Moses ...............Kiralık
22- Serdar Aziz ................Bedelsiz
23- Diego Reyes ...............Bedelsiz
24- Tolga Ciğerci ..............Bedelsiz
25- Emre Belözoğlu ..........Bedelsiz
26-Mevlüt Erdinç ............Bedelsiz
27- Max Kruse ..................Bedelsiz
28- Adil Rami ...................Bedelsiz
29- Murat Sağlam .............Bedelsiz
Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.
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