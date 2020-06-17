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aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:40
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23 yıllık hasret, 23 maç sonra son buldu

23 yıllık hasret, 23 maç sonra son buldu

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra Kadıköy'de yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri yeni bir tarih yazdı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, gözünü bu kez 23 yıllık deplasman hasretine dikmişti. Bordo-mavililer deplasmanda rakibini 3-1 yenerek hem kupa dışında bıraktı hem de 23 yıllık Kadıköy’deki galibiyet özlemine son verdi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazarken, Süper Lig şampiyonluğu yolunda da büyük bir moral kazandı.

23 YILLIK HASRETE 23 MAÇ SONRA SON VERDİ

Süper Lig şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzon’a getirmek isteyen Trabzonspor, ezili rakibi Fenerebahçe’yi en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup etmişti. 23 yıllık galibiyet özlemine 23 maç sonra dış sahada son veren bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda 12 mağlubiyet, 11 beraberlik almıştı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR VE ÖĞRENCİLERİ TARİH YAZDI

Fenerbahçe’yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor’da, bu karşılaşmanın ardından Hüseyin Çimşir’e kadar 23 teknik adam görev yaptı. Söz konusu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken 12 teknik adam ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi. Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Mustafa Reşit Akçay ve Ünal Karaman bu süreçte Trabzonspor’un hocalığını yaptı.

1997'DE FENERBAHÇE’Yİ KADIKÖY’DE YENEN KADRODAN 3 OYUNCU TEKNİK EKİPTE

Trabzonspor’un 23 Ağustos 1997’de oyuncu olarak görev yapan 3 isim şu anda teknik ekipte bulunuyor. Takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yardımcıları Okan Özke ve kaleci antrenörü Metin Aktaş, bordo-mavililerin Fenerbahçe’yi İstanbul’da 3-1 mağlup ettiği sezonun kadrosunda yer alan isimlerdi. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yer almazken Metin Aktaş ve Okan Özke görev yapmışlardı.

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