  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 13:19
  • |
  • Son Güncelleme:

23 oyuncu ile yollar ayrıldı! Ankaragücü sil baştan

23 oyuncu ile yollar ayrıldı! Ankaragücü sil baştan

Paylaş

Ankaragücü yeni sezona girerken kadroyu sil baştan değiştirdi. Başkent ekibi 23 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Ankaragücü'nün 2020/2021 sezonu transfer döneminde kulübe kattığı ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle:

GELENLER

Zvonimir Sarlija [Geldiği takım: NK Slaven Belupo (2+1 yıl)]

Şahverdi Çetin [Geldiği takım: Eintracht Frankfurt (2+1 yıl)]

Erdi Dikmen [Geldiği takım: Ankara Keçiörengücü SK (2-1 yıl)]

Atakan Çankaya [Geldiği takım: Ankaraspor (Eski adı: Osmanlıspor) (1+1 yıl)]

Alper Potuk [Geldiği takım: Fenerbahçe SK (2 yıl)]

Mücahit Can Akçay [Geldiği takım: Konyaspor (2+1 yıl)]

Jonathan Bolingi [Geldiği takım: Royal Antwerp FC (Kiralık, 1 yıl)]

Luka Adzic [Geldiği takım: RSC Anderlecht (Kiralık, 1 yıl)]

Assane Dioussé [Geldiği takım: Saint-Étienne (Kiralık, 1 yıl)]

Murat Sipahioğlu (Geldiği takım: Ankaragücü alt yapı)

Idriz Voca [Geldiği takım: FC Luzern (2+1 Yıl)]

Emre Güral [Geldiği takım: Türkgücü München (1 Yıl)]

Torgeir Borven [Geldiği takım: Rosenborg BK (2+1 Yıl)]

Daniel Lukasik [Geldiği takım: Lechia Gdansk (2+1 Yıl)]

GİDENLER

Mehmet Sak

Mahmut Akan

Ricardo William Faty

Sedat Ağçay (Kariyer Sonu)

Aydın Karabulut

Konrad Hubert Michalak (Kiralık Sözleşmesi Sonu)

Ezequiel Oscar Scarione

Ahmet Can Arık

Dever Akeem Orgill

Gelmin Javier Rivas Boada

Enes Kubat

Yiğit Ener Aydın

Nduka Morrison Ozokwo

*Sözleşmesi fesih edilen oyuncular;

Hector Miguel Canteros (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

İlhan Parlak (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Gerson Leal Rodrigues Gouveia (Tek Taraflı Fesih)

Emre Batuhan Adıgüzel (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Uğur Samet Ünalır (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Mert Aydeniz (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Alihan Kubalas (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Oğuzhan Orhan (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Zaur Sadaev (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Wilfred Moke Abro (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncular;

Sıtkı Ferdi İmdat (Altındağ Bld.)

Kaan Uykur (Altındağ Bld.)

Alperen Özşahin (Mamak FK)

Burak Evren (Mamak FK)

Abdullah Çelik (Mamak FK)

Nazmi Gökçe İmdat (Mamak FK)

Mehmet Enes Kurt (Mamak FK)

Mahmut Altınkaya (Mamak FK)

Yiğit Kafkasyalı (Mamak FK)

Ahmet Sun (Etimesgut Bld.)

Hasan Kaya (Nevşehir Bld.)

Suat Kaya (Tarsus İdman Yurdu)

Alper Önal (Adıyaman)

Muhammed Yasir Karabay (Zonguldak Kömürspor)

Fatih Tultak (Sakaryaspor)

Alperen Kuyubaşı (Edirnespor)

Kerem Göçen (Buca 1928)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

O sözler devre arasında Terim'in kulağına gitti, ortalık karıştı!
O sözler devre arasında Terim'in kulağına gitti, ortalık karıştı!

O sözler devre arasında Terim'in kulağına gitti, ortalık karıştı!

Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...
Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...

Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...

Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!
Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!

Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava
Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava

Yine elde kaldı! Ya ocak ayında ya da bedava

Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.

Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz Muslera hamlesi

Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.

Fener'e yâr olmadı! İşte yeni adresi...
Fener'e yâr olmadı! İşte yeni adresi...

Fener'e yâr olmadı! İşte yeni adresi...

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.

Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi
Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi

Yönetimin tavrı Belhanda ve Feghouli'yi etkiledi

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Comolli'nin bıraktığı enkazı toparladı
Fenerbahçe Comolli'nin bıraktığı enkazı toparladı

Fenerbahçe Comolli'nin bıraktığı enkazı toparladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.

F.Bahçe'den transfer şov
F.Bahçe'den transfer şov

F.Bahçe'den transfer şov

Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.