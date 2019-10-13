'2-3 ay uğraşmam alır gelirim'

ÖZEL RÖPORTAJ | KENAN KARCI

SERDAL Adalı, transfer konusunda iddialı açıklamalarda bulundu. Ocak’ta 2 takviye yapacaklarını söyleyen Adalı, Falcao’nun transferi için yaklaşık 2 ay uğraşan G.Saray’a da göndermede bulundu: “Ocak’ta transfer yapacağız. Yapmadan olur mu. Tabii ki planını yaptık. Bu işler birazcık cebinize bakar. Geçen sezondan sonra bu sezon oturduk bir bütçe yaptık. Transferleri de bu çerçevede götürmeye çalıştık. Bu demek değildir ki ihtiyaç varsa bütçenin dışına çıkılmayacak. Onu kendi cebimizden, yönetimden, sponsorlardan takviye yapıp, planlarız. Yaptığımız bütçeyi fazla parçalamadan, zarar vermeden yılbaşında, devre arasında önemli transfer yapacağız.

ŞAŞAALI TRANSFERLE BU iŞ OLMUYOR

Öyle görünüyor. Bu büyük isim olur, illa şaşaalı bir isim olacak diye bir şey yok. Ama ihtiyacımız olan 1-2 bölge var. Santrfor var mesela. Gece 2-3’e kadar almaya çalıştık. Aboubakar ismi geçiyordu ama 2 aydır idmana çıkmamıştı. Diğer isimlere baktık. Sırf transfer olsun, birini aldık, geldik diye yapmadık. Yoksa biz de bilirdik. İçlerinde bu konuda en iyisiyimdir. Gider alır, gelirim adamı. Öyle 2 ay, 3 ay uğraşmam. Belki orta sahaya da takviye yapabiliriz. Diğer takımlara da bakın. Çok şaşaalı transferlerle de olmuyor. Çok adam almayla başarı gelecek diye bir kaide yok.

BEN BU TAKIMDAN UMUTLUYUM

Ben seçim süresince ne kendimin ne de herhangi bir adayın, futbol takımı üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum. Bu futbol takımı başarılı olduğu zaman herkesin başarısı. Sadece, benim, bizim, bu yönetimin değil. Bana göre bu takım iyiye gidecek. Benim hislerim, gördüğüm bu. Son haftaki galibiyet. Hani tesadüf galibiyet olur. Öyle değildi. Umut veren bir görüntü vardı. Futbolcu kalitesi yüksek. Biz gidip Avrupa’nın üçüncü liginden futbolcu alıp gelmedik. Aldığımız futbolcular, İngiltere’de kendi takımlarında, milli takımlarında olan futbolcular. Ben futbolcuların kalitesinden eminim ve iyi olacağını düşünüyorum.

KARAKTERiME UYMAZ

ADALI, kulüpte yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı: “Ben başkan olduktan sonra her başkanın yaptığı gibi, geçmiş 7 seneyi, içinde olduğum 6 ay da dahil inceleteceğim. Bunu Fikret Başkan da yaptırdı. Hiç kimsenin bundan korkusu yok. Herhangi bir kimsenin önemli hatasını göreyim, gereğini yaparım. Ekmeğinden, simidinden tasarruf edip maça gelenlerin hakkını kimseye yedirmem. Bu karakterim de ‘Evet’ demez.

ADALI: BEN SUSMAM

ADALI: “Biz sessiz sedasız değil, efendi kulübüz. Öyle yaygarayla bir şeyler elde edelim derdimiz hiçbir zaman olmadı ama Beşiktaş’ın hakkını da kimseye yedirmeyiz. Sessiz kalındığı zamanlar oldu mu. Oldu ama ben çok sessiz kalacağımı söyleyemem. Geçmişte de örnekleri var.”

PARA BULUNUR HUZUR LAZIM

ADALI, seçim sonrası tablosunu da şöyle özetledi: “Pazartesi günü ameliyat yapılacak bir gün. Finansal yapıdan önce camiayı bir araya getirip, tek yumruk olmamız lazım. Parayı buluruz, sıkıntı olmaz. Parasal sıkıntılar geçer ama iç huzuru bulmak hepsinden önemli. Parayla her şey olmuyor. Camianın iç huzuru olması lazım, aynı sinerjiye sahip olması, aynı şeyleri hissetmesi lazım.”

PUSUDA BEKLESEM AVANTAJIM OLURDU

ADALI, yönetimin içinde yer aldığı ve başarısızlıktan sorumlu olduğu eleştirilerine şu cevabı verdi: “Yılbaşında olabilecek mali sıkıntılarla ilgili ben de Fikret Başkan da hem fi kirdik. Başkan ‘Dışarıda bekleme. İçinde gel bizimle beraber mücadele et’ dedi. Karakter olarak da ben dışarıda, pusuda bekleyeyim. Bu takım daha kötü gitsin ve bir şeyler önüme gelsin gibi bir adam değilim. Evet pusuda bekleseydim bu benim için tabii ki büyük avantaj olurdu. Ne kadar faydam oldu bu 6 ayda Beşiktaş’a. Onu da Allah biliyor. Faydam oldu, olmadı, az oldu, çok oldu ama ben en azından karakter olarak pusuda beklemedim.

BENİ SUÇLAYAMAZLAR

Çatışan bir Serdar Adalı yaratıp, dışarıda beklemedim. Elimi taşın altına koydum. Mali yapı açısından buralara gelineceğini de biliyordum. Evet dışarıda beklesem avantaj olabilirdi. Şahsım olarak bugün belki avantajlı olabilirdim. Ayrıca kaybettiğim bir şey yok. 6 ay bu yönetimle çalıştım, elimi taşın altına koydum diye de insanların beni suçlayacak halleri yok. Ben suçlayacak bir şey görmüyorum. Şahsımla ilgili. Beşiktaş’ın ihtiyacı olmuş, dışarıda durmamışım, gelip yönetime girmişim.“

Q7’YE 600 VERDİK

ADALI: “Quaresma’yla çocuğumdan çok ilgilendim. ‘Eşim rahatsız gideceğim’ dedi. Ben de ‘Biz sen yokmuşsun gibi program yapıyoruz’ dedim. Bütün ayrılma talepleri ondan geldi. Jübile yapıp gitmesi en büyük isteğimdi. Kasımpaşa ücretinin 1 milyon eurosunu ödüyor, 600’ünü de biz ödedik.”

OPSİYONU YOK

ADALI: “Kaleci geçen seneden beri var ve şu anda son senesi. Oturup konuşmadık. Kiminle röportaj yapmışsam bazı şeyler söyledim. Zorunlu bir satın alma opsiyonu yok Karius’ta. Ben Boyd’tan hala umutluyum ve iyi olacağına inanıyorum. Bir iki maçlık görüntüyle futbolcunun değeri anlaşılmaz.”

MUHALEFETTEN GELDİM

ADALI: “Beşiktaş için şu dönemde her şeyi yaparım. Beşiktaş’ın ihtiyacı olduğu dönemde kalktım, ikinci başkan oldum. 7 sene muhalefet yaptım. Belki açık yapmadım, medyada yapmadım ama her seferinde Başkan’ı arayıp anlattım. Doğru bulduğumda aradım teşekkür ettim, yanlış bulduğumda da bunu açık açık söyledim.”

YÖNETİMİN DEVAMI NUR ÇEBİ

ADALI: “Bu yönetimin devamı olanlar ben değilim. Ben 6 aydır Fikret Orman yönetimiyle birlikteyim, 6.5 sene olanlar devamı. Devamı illa aranıyorsa siz çok kolay bulursunuz. Ahmet Nur Çebi’yle birleşmeye geç kaldık. Bu saatten sonra öyle bir şey olur mu, olmaz mı, olabilir mi? Allah bilir. Tabii birazcık da insanların çalışma şekilleri uyacak. Şu an çok geç kaldık.”

SPONSOR BULACAĞIZ

ADALI: “Sponsorlarla toplantı yapacağız. Sponsorluk bedellerinin çoğu 5-6 ay önceki kriz zamanında yenilemek zorunda kaldığımız şeyler. Firmalar geçen sene 5 verirken, bu sene 3 olur mu diyorlar. Biraz da ekonomi iyi gittiği takdirde sponsorlardan bu rakamları yükseltmelerini isteyeceğiz. Şartlar böyleydi, haklılar dedik, imzaladık.”

ABLAYA İHTİYAÇ VAR

ADALI, “Bizi toparlayacak bir ablaya ihtiyaç var” diyerek yönetiminde mutlaka bir kadın üyeye görev vermek istediklerini bildirdi. Adalı, futbolu da futboldan gelen kişilerin yönetmesini istediklerini söyledi. Adalı, bunun için Beşiktaş’ın eski oyuncularından birini yönetime alacaklarının da sinyalini verdi.