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  3. 22 gün önce transferini deşifre etti! Cenk Tosun hayırlı olsun

22 gün önce transferini deşifre etti! Cenk Tosun hayırlı olsun

22 gün önce transferini deşifre etti! Cenk Tosun hayırlı olsun

26 Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğu için 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplayan Cenk Tosun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Abdullah Avcı’nın gelişiyle transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ CENK İÇİN EVERTON'IN KAPISINI ÇALDI

Burak Yılmaz’ın Lecce’den aldığı transfer teklifi sonrası golcü arayışlarına start veren siyah beyazlı kulüp eski oyuncusu Cenk Tosun’a talip olurken, geçtiğimiz günlerde Umut Güner’in İngiliz yöneticilerle bir araya geldiği ve yıldız futbolcuyu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 2018’in devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Premier Lig’e giden tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a ‘Cenk’i size kiralık olarak vermeyiz’ yanıtı gelirken, yaşanan gelişme karşısında Güner’in bir hayli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'I ŞOK EDEN YANIT

‘Cenk’i size neden kiralık verelim?’ diyerek Beşiktaş’ı zor durumda bırakan Everton yöneticilerinin Umut Güner’e;

‘Onu sizden 22 milyon euro’ya aldık ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Cenk Tosun transferinde zarar etmek istemiyoruz, eğer golcü futbolcuyu Galatasaray’a gönderebilirsek Cenk’in yine piyasasını yakalayacağını düşünüyoruz. Onyekuru’da bunun örneğini gördük. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı için Cenk orada yeniden vitrine çıkabilir. Eğer Cenk sarı kırmızılı formayı giyerse Fatih Terim’le yeniden çıkış yapabilir’ dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk hakkında yorum yapan Cenk Tosun, ‘Galatasaray hak etti’ diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplamış ve mesajı vermişti.

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