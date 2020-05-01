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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 08:00

21. yüzyılın 10 numarası

21. yüzyılın 10 numarası

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Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao, 21. yüzyıla damgasını vurdu. El Tigre, en iyi 10. golcü olarak gösterildi.

AKŞAM

GALATASARAY’IN sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao, 21. yüzyıla damga vuran isimlerden biri oldu… İngiliz haber sitesi thetimeshub.in, 21.yüzyılın en iyi 10 golcüsünü belirledi… Kolombiyalı süper star da kendine 10. sırada yer buldu. Yapılan oylamada Radamel Falcao, tam tamına 95 puan alarak hazırlanan bu listeye adını yazdırdı. Site haberinde 34 yaşındaki Kolombiyalı santrfordan övgü dolu sözlerle bahsetti.

ZİRVEDE LİONEL MESSİ VAR

Falcao’nun 10.sıradan girdiği 21.yüzyılın en iyi golcülerinin zirvesinde ise Barcelona’nın Arjantinli süper starı Lionel Messi var… Tangocu 100 tam puanla en tepede yer aldı… Leo’yu ise Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo takip etti. CR7’ye de Messi gibi 100 tam puan verildi. Ancak, Arjantinli’nin skor katkısı Ronaldo’dan fazla olduğu için zirveye çıktı. 100 puanlık iki oyuncuyu üçüncü sıradan 98 puan alan Fransız yıldız Thierry Henry izledi.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Barcelona’nın Uruguaylısı Luis Suarez 97 puanla 4., Zlatan Ibrahimovic yine 97 puanla 5. sırada yer aldı. Tottenham’ın golcüsü Harry Kane ve Liverpool’un Mısırlısı Mohamed Salah yine aynı puanla 6 ve 7.sırayı paylaştı. 8 ve 9’da 96 puanlı Neymar ile Lewandowski yer aldı. Galatasaray’ın yıldızı da bu isimlerin ardından 10.basamaktan en iyiler arasına girdi. Falcao, Cavani, Agüero, Higuain, Griezmann ve Benzema gibi isimleri geride bıraktı.

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