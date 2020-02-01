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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00

20.30 tepkisi

20.30 tepkisi

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“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”

AKŞAM

GAZİANTEP deplasmanında yarın puan mücadelesi verecek olan Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupada ve ligdeki fikstüre tepki gösterdi. Maç saatleri konusunda Sivas’a karşı biraz daha anlayışlı davranılmasını isteyen Çalımbay, “Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar, dün hava şartlarından dolayı bütün uçaklar buradan geri döndü. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. Ondan sonra da biz 2 gün sonra Medipol Başakşehir ile hayati maçımızı oynuyoruz. Bu kadar kısa dönemde fikstürü sıkıştırmaya gerek yok. Bizi böyle zor bir durumda bırakmaya gerek yok. Zaten zor şartlar altında çalışıyoruz” diye konuştu.

TALEP EDECEĞİZ

Ligde Gaziantep deplasmanından sonra Ziraat Türkiye Kupası için Antalya deplasmanına gideceklerini ifade eden Çalımbay, “Yaz olsa 20.30’da oynayalım. Gündüz oynayalım maçımızı bitirelim, uçağımıza atlayıp gelelim. Tabii uçak buraya hava şartlarından dolayı inerse. Akşam maç oynayıp, gece buraya gelip tekrar maç oynamamız iyi bir şey değil. Böyle bir zorluğa çıkamayız. O zaman da mecburen kadroda rotasyon yapmamız gerekiyor, bu da bizim aleyhimize oluyor. Kupada maç saatinin ve gününün çarşamba olarak değiştirilmesini talep edeceğiz. Yönetim bu konuda değişiklik teklifinde bulunacak” dedi.

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20.30 tepkisi
20.30 tepkisi

20.30 tepkisi

“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”

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