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  3. 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu

2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu

2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.

Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.     

Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan bir video ile de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.     

FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.     

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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