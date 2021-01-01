2020'ye damga vuran olaylar

AKŞAM

2019-20 sezonunda Başakşehir, ligde şampiyonluk ipini gögüsledi. Daha önce kıyısından döndüğü büyük başarıyı bu kez elde eden Boz Baykuşlar, ligdeki büyük takımların egemenliğini kırdı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de karşılaşmalar, temmuz ayında tamamlandı. Ligin 33. haftasında Kayserispor’u 1-0 yenen Başakşehir, 2019- 20 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Medipol Başakşehir, tarihinde ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu. Başakşehir, daha önce Abdullah Avcı’yla kıyısından döndüğü şampiyonluğu Okan Buruk yönetiminde elde etti. Ancak işler Avrupa’da yolunda gitmedi. Temsilcimiz, Devler Ligi grubunda sonuncu olarak elendi. Başakşehir’den ayrılıp Beşiktaş’a geçen Abdullah Avcı ise burada da aradığını bulamadı. Son durağı ise Trabzon oldu.

20 YILLIK GELENEK BİTTİ



Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyete imza attı. Konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Beşiktaş ve Trabzon da Kadıköy’de kazandı.



EURO 2020 ERTELENDİ

A Milli Futbol Takımı’nın katılım hakkı kazandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve birçok önemli organizasyon ertelendi. Tokyo Olimpiyatları’nın kaderi onlardan farklı olmadı.

SEYİRCİSİZ GÜNLER!..

Koronavirüs salgını sporda da büyük değişimlere sebep oldu. Seyircisiz oynanan maçlarla adeta sporun ruhu gitti. Sonrasında belli kontenjanla maçlara alınan taraftarlar da alışık olduğumuz günlerin yanına yaklaşamadı.



ŞAMPİYON ÇIKMADI

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ligleri iptal etti. Voleybol ve hentbolda da aynı kararlar alındı. Koronavirüs, 2020’de sporu her anlamda vurdu.



TRABZONSPOR'A MEN

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi. Türkiye Kupası’nın sahibi olan Trabzon, ligde şampiyonluğu ve Avrupa katılım hakkını kaybetti.



HASRET BİTTİ

Liverpool, Premier Lig’de 30 yıl süren şampiyonluk hasretini bitirdi.



EN BÜYÜK BAYERN MÜNİH

Ağustosta Alman Bayern Münih, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Bayern, PSG’yi 1-0 mağlup etti. Alman devi ayrıca, normal süresi 1-1 biten maçta UEFA şampiyonu Sevilla’yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu.



TARİHİ ALTIN

Fatma Damla Altın pentatlonda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırdı.



DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Esra Bayrak, Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metrede dünya şampiyonu oldu.



BİR İSTANBUL MASALI



Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i, Intercity İstanbul Park’ta yapıldı. Mercedes’in İngiliz pilotu Hamilton, şampiyonluğunu İstanbul’da ilan etti.



KIZLARIMIZ HEPİMİZİ GURURLANDIRDI



Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, “3 çember 2 labut” aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Mersin’deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcular takım halinde 8 kez madalya sevinci yaşadı.



İLK KEZ BİR KADIN HAKEM

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir kadın hakem sahaya çıktı. Stephanie Frappart, Juventus-Dinamo Kiev maçında düdük çaldı. Frappart’ın performansı tarafl ı tarafsız herkesin beğenisini topladı.



HAVUZDA FIRTINA

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekoru haricinde birçok önemli rekora imzasını atarak alkışları topladı.



VAKIFBANK FARKI

Vakıfbank Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.



UTANÇ GECESİ

PSG-Başakşehir maçında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunması, “futbolda utanç gecesi” yaşattı. İki takım da sahadan çekildi. Ertelenen maçı PSG 5-1 kazandı.



VE EFSANELERİ UĞURLADIK...

2020 yılı hem dünyaya hem de spor camiasına iyi gelmedi. Tüm dünyada başta koronavirüs olmak üzere çeşitli afetler, sıkıntılar yaşanırken NBA efsanelerinden Kobe Bryant 2020 başında, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olan Diego Armando Maradona ise yıl sonunda vefat etti. Trabzonspor ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer de aramızdan ayrıldı.

