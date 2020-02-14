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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 14:14
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 14:14

2020 yılı Sivasspor'a yaramadı

2020 yılı Sivasspor'a yaramadı

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Süper Lig'in ilk yarısını 4 puan farkla lider kapatan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son 16 turuna kalmıştı. Rıza Çalımbay'ın ekibine 2020 uğurlu gelmedi. Sivasspor yeni yılda oynadığı 8 maçta sadece iki galibiyet alabildi.

Sivasspor son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve deplasmanda golü avantajını kaptırdığı için elenen taraf oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve 1-1 berabere kalan Sivasspor'a 2020 yılı yaramadı.

İlk yarıyı 4 puan farkla lider bitirmişti

Sivasspor sezonun ilk yarısını 37 puanla lider tamamlamış en yakın rakibi M. Başakşehir'in 4 puan önünde yer almıştı. Sivasspor üst üste 9 maç yenilmemiş ayrıca kupada da son 16 turuna kalmıştı.

Beşiktaş maçında sonra galibiyeti yok

Sivasspor, 2020 yılının ilk resmi maçında Yeni Malatyaspor'u evinde 4-0 yenip sükseli gidişi devam ettirmişti. Rıza Çalımbay'ın ekibi ardından Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek büyük yankı uyandırdı ama sonrasında oldukça kötü bir performansa imza attı.

Son 6 maçı kazanamadı

Sivasspor daha sonra kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu. Ligde sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve avantaj yitiren Sivasspor, ardından Gaziantep FK deplasmanında 5-1 kaybedip yenilmezlik serisini yitirdi. Başakşehir karşısında evinde 1-1 berabere kalıp puan farkı avantajını da yitirdi. Sivasspor son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final serisinde Antalyaspor ile 0-0 ve 1-1'lik skorlar sonucu elenen taraf oldu.

Sivasspor'un son 1 ayda yitirdikleri:

-Ligde puan farkı eridi

-Ligde yenilmezlik serisini kaybetti

-Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

(Fanatik)

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