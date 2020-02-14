2020 yılı Sivasspor'a yaramadı

Sivasspor son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve deplasmanda golü avantajını kaptırdığı için elenen taraf oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve 1-1 berabere kalan Sivasspor'a 2020 yılı yaramadı.
İlk yarıyı 4 puan farkla lider bitirmişti
Sivasspor sezonun ilk yarısını 37 puanla lider tamamlamış en yakın rakibi M. Başakşehir'in 4 puan önünde yer almıştı. Sivasspor üst üste 9 maç yenilmemiş ayrıca kupada da son 16 turuna kalmıştı.
Beşiktaş maçında sonra galibiyeti yok
Sivasspor, 2020 yılının ilk resmi maçında Yeni Malatyaspor'u evinde 4-0 yenip sükseli gidişi devam ettirmişti. Rıza Çalımbay'ın ekibi ardından Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek büyük yankı uyandırdı ama sonrasında oldukça kötü bir performansa imza attı.
Son 6 maçı kazanamadı
Sivasspor daha sonra kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu. Ligde sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve avantaj yitiren Sivasspor, ardından Gaziantep FK deplasmanında 5-1 kaybedip yenilmezlik serisini yitirdi. Başakşehir karşısında evinde 1-1 berabere kalıp puan farkı avantajını da yitirdi. Sivasspor son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final serisinde Antalyaspor ile 0-0 ve 1-1'lik skorlar sonucu elenen taraf oldu.
Sivasspor'un son 1 ayda yitirdikleri:
-Ligde puan farkı eridi
-Ligde yenilmezlik serisini kaybetti
-Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
(Fanatik)
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