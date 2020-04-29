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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:37

2020 NBA draftına 4 Türk oyuncu katılacak

2020 NBA draftına 4 Türk oyuncu katılacak

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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

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