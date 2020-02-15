2020 NBA All-Star'ın ilk galibi ABD karması

SPOR GÜNDEMİ

Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır! Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır! Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.

Maça 1 gün kala ayrılık haberi! Yüzde 250 karla gönderiliyor Maça 1 gün kala ayrılık haberi! Yüzde 250 karla gönderiliyor Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! 'Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi...' Rıdvan Dilmen'den olay iddia! 'Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi...' Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Önder Özen: Bu ikisinin Beşiktaş'a katkısı yok Önder Özen: Bu ikisinin Beşiktaş'a katkısı yok Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Süper Lig devi bombayı patlatıyor! La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.

Adem büyük transferinde sürpriz detay! 'Pektemek'i değil onu alalım' Adem büyük transferinde sürpriz detay! 'Pektemek'i değil onu alalım' Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.