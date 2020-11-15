2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.
Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kariyerindeki 3. MotoGP zaferini elde etti.
Bitiş çizgisini liderden 0.093 saniye sonra geçen Pramac-Ducati sürücüsü Jack Miller ikinci, Red Bull KTM'den Pol Espargaro ise 3 saniye farkla üçüncü oldu.
Şampiyona lideri Joan Mir, 12. cepten kalktığı mücadeleyi 7. sırada tamamladı. Bitime bir yarış kala en yakın takipçisine 29 puan fark atan 23 yaşındaki İspanyol pilot, kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.
Sezonun 14. ve son yarışı, 22 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek.
- PİLOTLAR KLASMANI
1. Joan Mir (İspanya): 171 puan
2. Franco Morbidelli (İtalya): 142
3. Alex Rins (İspanya): 138
4. Maverick Vinales (İspanya): 127
5. Fabio Quartararo (Fransa): 125
Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da uzun süre gönderilecekler listesinde yer alan Ryan Babel, bu sezon kendini bulmaya başladı. 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Hollandalı yıldızın böyle bir durumda maaşında indirime gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha çok tapa sahip olmayı hedefliyor. Kendi oyun felsefesini takımına inandırmaya çalışan deneyimli teknik adam, 4 günlük çalışma döneminde önemli doneler elde etti.
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Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.