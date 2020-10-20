2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası gerçekleşiyor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.

Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif... Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif... Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.

Yönetimden Eddie Newton kararı Yönetimden Eddie Newton kararı 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.

Sergen Yalçın'dan Ghezzal talimatı Sergen Yalçın'dan Ghezzal talimatı N'Koudou ve Mensah'ın yokluğunda Cezayirli oyuncuyu kullanmak isteyen Sergen Yalçın, sağlık heyetini zorluyor.