2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, farklı ülkelerden yüzlerce sporcu ve antrenörü ağırlayacak.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na, 30 ülkeden 150 sporcunun katılması bekleniyor.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.
2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.
N'Koudou ve Mensah'ın yokluğunda Cezayirli oyuncuyu kullanmak isteyen Sergen Yalçın, sağlık heyetini zorluyor.
Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.