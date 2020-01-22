2019'da transfere 7,35 milyar dolar harcandı

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanarak hazırlanan rapora göre, 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'e oranla yüzde 9,1 artarak 18 bin 42'yle rekor sayıya ulaştı.
Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 5,8'lik yükselişle 7,35 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Futbolculara ödenen bonservis bedellerinin yüzde 80'i, 100 kulüp tarafından karşılandı.
Portekiz ligleri, transferlerden net 384 milyon dolar kar ederek bu alanda zirvenin sahibi olurken, İngiltere ise 549,9 milyon dolarla ortalama transfer bütçesinde zarar eden ülke oldu.
Dünya genelinde bonservis bedeli ödenerek yapılan transferlerin dörtte birinden fazlasını 18 yaş altı oyuncuların oluşturması dikkati çekti.
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