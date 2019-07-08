Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın şampiyonu İspanya

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın şampiyonu İspanya

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın şampiyonu İspanya

Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.

27 Haziran'da başlayan organizasyon, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi.

Final maçında İspanya, Fransa'yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu. İspanya, maçın ardından Belgrad Arena'da düzenlenen törende kupasını aldı.

Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya'yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Sevgilisine rakip oluyor 
<p>Terör örgütü PKK/KCK´nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diy

Kandil’de bir ilk! PKK’nın kritik ismi öldürüldü… İşte operasyonun detayları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar