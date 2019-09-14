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  3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Çekya'yı mağlup edip turnuvayı 5. tamamladı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Çekya'yı mağlup edip turnuvayı 5. tamamladı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Çekya'yı mağlup edip turnuvayı 5. tamamladı

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Çekya'yı 90-81 yenen Sırbistan, beşinci oldu. Bogdan Bogdanovic karşılaşmayı 31 sayıyla tamamladı.

Salon: Wukesong

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Michael Weiland (Kanada)

Sırbistan: Bogdanovic 31, Jokic 7, Jovic 12, Milutinov 14, Lucic 5, Simonovic 4, Bircevic 1, Bjelica 3, Guduric 3, Marjanovic 3, Micic, Raduljica 7

Çekya: Balvin 12, Hruban 9, Kriz 2, Bohacik 6, Satoransky 13, Palyza 3, Vyoral, Auda 16, Peterka 14, Pumprla 4, Sirina 2

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-50

3. Periyot: 69-62

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