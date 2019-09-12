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  3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, ABD'yi yenip 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, ABD'yi yenip 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, ABD'yi yenip 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri'ni 94-89 mağlup etti ve 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı.

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, takımların kupadaki 5.'lik ile 8.'lik arasındaki yerlerini belirlemek için oynanan mücadelede ABD'yi 94-89 mağlup etti ve 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı.

Sırbistan, 5.'lik maçında Polonya - Çekya mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. ABD ise bu maçın kaybedeni ile 7.'lik - 8.'lik maçına çıkacak.

ÇEYREK FİNALDE YENİLMİŞLERDİ

Turnuvanın favorilerinden gösterilen Sırbistan, Arjantin'e 97-87'lik skorla mağlup olmuştu ve yarı final biletini kaçırmıştı. Bir diğer favori olan ABD ise Fransa'ya 89-79'luk skorla boyun eğdi ve Dünya Kupası ile olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıllık yenilmeme serisi son buldu.

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