2019 FIBA Dünya Kupası'nda İspanya Avustralya'yı 95-88 yenerek finale yükseldi

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası'nda ilk yarı final maçında İspanya ile Avustralya karşılaştı. İspanya, müthiş bir mücadeleye sahne olan ve iki uzatmaya giden maçta Avustralya'yı 95-88 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

İspanya'da Marc Gasol 33 sayı, 6 ribaund ve 4 asist ile oynayarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ricky Rubio ise 19 sayı, 12 asist ve 7 ribaund ile maçın yıldızlarından oldu. Kritik bölümlerde iki üçlük atan Sergio Llull ise 17 sayı atarak Dünya Kupalarındaki en yüksek sayısına ulaştı. Avustralya'da ise Patty Mills'in 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İspanya'nın finaldeki rakibi Fransa - Arjantin maçının galibi olacak.