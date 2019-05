2019 Euroleague Final Four ne zaman? Final Four'da hangi takımlar var?

2019 Eurolague Final Four ne zaman? Euroleague’de Final Four heyecanı için geri sayım başladı. Final Four’da hangi takımlar var? 2019 Euroleague Final Four Türk basketbolu için tarihi bir anlam taşıyor. Tarihte ilk kez 2 Türk takımı Fenerbahçe ve Anadolu Efes Final Four'a kaldı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek dörtlü finalde takımlarımız kupayı kazanmak için ter dökecek.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk gününde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'le de Rus temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar 19 Mayıs Pazar günü finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek.

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

FORMAT

THY Avrupa Ligi, geçen sezon olduğu gibi 16 takımın katılımıyla, çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Sezon 30 haftadan oluşacak ve her takım biri sahasında biri deplasmanda olmak üzere birbirleriyle iki maç yapmış olacak.

Normal sezonda ilk 8'e giren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasında göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.