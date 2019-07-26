2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru birden

Güney Kore'nin Gwangju kentinde devam eden şampiyonada, erkekler 100 metre kelebekte yarışan ABD'li sporcu Caeleb Dressel, yarı finalde 49.50'lik derecesiyle Michael Phelps'in 10 yıllık rekorunu kırdı.
2009 Dünya Şampiyonası'nda 49.82 ile altın madalyaya uzanan Phelps, rekoru elinde bulunduruyordu.
Kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finalinde de 17 yaşındaki ABD'li Regan Smith, 2.03.35’lik derecesiyle Missy Franklin'in 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 2.04.06'lık rekorunu geride bıraktı.
Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.
Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.
Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.
Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.
Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.
Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.