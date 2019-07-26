  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 15:30
  • |
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 15:30

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru birden

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru birden

Paylaş

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kelebek ve kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finallerinde iki dünya rekoru kırıldı.

Güney Kore'nin Gwangju kentinde devam eden şampiyonada, erkekler 100 metre kelebekte yarışan ABD'li sporcu Caeleb Dressel, yarı finalde 49.50'lik derecesiyle Michael Phelps'in 10 yıllık rekorunu kırdı.

2009 Dünya Şampiyonası'nda 49.82 ile altın madalyaya uzanan Phelps, rekoru elinde bulunduruyordu.

Kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finalinde de 17 yaşındaki ABD'li Regan Smith, 2.03.35’lik derecesiyle Missy Franklin'in 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 2.04.06'lık rekorunu geride bıraktı.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Loris Karius, Şenol Güneş'i eleştirdi: Benimle 10 ayda sadece 1 kez yüz yüze konuştu

title

Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor

title

Abdullah Durak: Artık 3 büyüklerden puan almayanı dövüyorlar

Mesut Özil´e bıçaklı saldırı girişimi! İlk görüntüler

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!
Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!

Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'
Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.

Monaco'da Falcao zirvesi
Monaco'da Falcao zirvesi

Monaco'da Falcao zirvesi

Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması
FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması

Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.

Kjaer müjdesi bugün
Kjaer müjdesi bugün

Kjaer müjdesi bugün

Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.

Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı
Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı

Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı

Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.

Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması
Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.