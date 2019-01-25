Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. 2019 Asya Kupası'nda Katar son 4'te

2019 Asya Kupası'nda Katar son 4'te

2019+Asya+Kupas%C4%B1%E2%80%99nda+Katar+son+4%E2%80%99te

2019 Asya Kupası çeyrek final maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden Katar, yarı finale yükseldi.

x

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.

Katar'ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak. (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
Bursa´da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı. Damadın iş arkadaşları

Damada takılan parayı 12 kişi zor taşıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıra dışı telefon resmen tanıtıldı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019