SPOR GÜNDEMİ

Semih Özsoy'un koltuğu gitti Semih Özsoy'un koltuğu gitti Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.

Genç futbolcu feci şekilde can verdi Genç futbolcu feci şekilde can verdi Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...

'Eğer lig oynanmazsa kupayı isteriz' 'Eğer lig oynanmazsa kupayı isteriz' Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Koronavirüs konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını belirten Doğan, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah ligler de planlandığı gibi 12 Haziran'da başlayacak." dedi.

Newcastle'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Cim-Bom'un radarında Newcastle'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Cim-Bom'un radarında Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım bonservisi Newcastle United'da olan sezonu ise Rotherham United'da geçiren Daniel Tan Barlaser'i gözüne kestirdi.

UEFA'dan Fransa'ya cevap UEFA'dan Fransa'ya cevap Fransa'nın ligleri iptal etmesinin ardından UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

'Şaş ve Davala Galatasaray'ın evlatlarıdır' 'Şaş ve Davala Galatasaray'ın evlatlarıdır' Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.