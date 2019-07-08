Vedat Muriç’in 2016 yılında Fenerbahçe’yle ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu

AKŞAM Gazetesi’nden Yetkin Etkin’e verdiği o röportajda 21 yaşında ve Giresunspor oyuncusu olan Muriç tüyler ürperten savaş hikayesini anlatmıştı. Muriç, "Sırplar uyarı yapmadan evleri bombalıyordu. Allah bize merhametli bir Sırp gönderdi, 'buradan gidin' dedi. Biz de Arnavutluk'a gittik. Şu anda dalga konusu oluyor ama o zaman annemden ekmek isteyince, bulamadığı için ağlıyordu” diyor.

Fenerbahçe ile tam kupa maçı öncesi röportaj veren Muriç oldukça heyecanlı olduğunu, yıllarca Fenerbahçe’yi televizyondan izlediğini söylüyor. O dönem ilk yarıyı 9 golle tamamlayan Muriç röportaj şöyle demiş: Önümüzde önemli F.Bahçe maçları var. 4 günde F.Bahçe ile 2 maçımız var. Ben kendi açımdan 4-5 sene öncesine kadar bu takımları kahvede televizyondan izliyordum. Şimdi karşı karşıya olacağız. Çok özel ve güzel bir duygu. Öyle bir heyecan var. F.Bahçe iyi bir takım.

BİZ OSMANLI TORUNUYUZ

İşte Muriç’in 21 yaşındayken verdiği o röportaj:

Ben Türk'üm, Kosovalı'yız. Biz Osmanlı torunuyuz. Kosova Türklerini kimse inkar edemez. Türkçem çok iyidir. Ben cidden Kosova'da ana dil Arnavutça ama ben onu bilmeden Türkçe konuşuyordum. Türkçe aileden olduğu için önce onu konuştum. Vatandaşlığı başkanımızın büyük katkısından dolayı 3 ay önce aldım. Bir de başvuruda bulundum.

ABDULLAH ERCAN SÖZ VERDİ

Ama federasyondan şöyle bir bilgi geldi. Aileden 1. Derece akraba bulmadıkları için en azından 1 maç resmi milli takımda oynamam gerekiyor. En kötü 1 dakika sahaya basmam yeterli. Mert Nobre, Aurelio gibi 5 sene durup statüye geçme hakkım var. Ben Abdullah (Ercan) Hoca'yla konuştum. O çok ümitli, beni U21'e davet edeceğini söyledi. 2-3 ay var. Performansım düşerse çağıramaz, böyle yüksek gitmeli. Onun için çok çaba göstermeliyim.

SAVAŞTA ÇOK ZORLUK ÇEKTİK

Daha önce de söyledim. Kosova'da doğdum büyüdüm, Osmanlı torunuyuz. Çok kalabalık bir aileyiz. Savaş dönemi var Sırbistan'la, bütün insanların çok zorluk çektiği, ailelerinden akrabalarından ölenler var, bizim aileden çok şükür bir şey yok. Allah yüzümüze baktı ki bize merhametli bir Sırp gönderdi, 'buradan gidin' dediler. Normalde hiç uyarmadan bombalıyorlardı, bizi uyardılar, biz de Arnavutluk’a gittik.

TEKLİF GELDİĞİNDE İNANAMADIM

Şu anda dalga konusu oluyor ama ben annemden ekmek isteyince annem ağlıyordu. 2 ay zor bir sürçe geçirdik. Sonra geri döndük, o korku hala devam etti. Şu anda çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Arnavutluk'ta oynarken Eskişehir beni denemeye çağırdı. Duyduğumda inanamadım. Kampa gittim, bana çok yardımcı oldular. Ertuğrul Sağlam vardı o zaman. Yabancı sınırlaması vardı, sözleşme imzaladık, Giresun'a kiralandım. Sonra da Giresun'da kaldım, çok memnunum. Her şeyde hayır vardır. Basamak basamak çıkmak daha iyi."

KAZANDIRMADAN ASLA AYRILMAM

"YAŞIM büyük gösterse de 21 yaşındayım. Büyük kulüplerden teklif gelmesi güzel ama ben gidecek olsam da Giresunspor’a para kazandıracağım. Bana güvenen başkanımıza da söz verdim. İsterseniz 10 yıl imza atalım dedim. Burası çok farklı bir yer, insanları çok farklı. Ben Giresunspor’u seviyorum ve burada mutluyum."

FENERBAHÇE HEYECANI

"4-5 sene önce kahvede izlediğim F.Bahçe'yle şimdi maç yapacağız. Çok özel bir duygu. Öyle bir heyecan var…"

9 golle ilk yarıyı tamamlayan ve krallık yarışında olan Vedat Muric, Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile oynayacakları maçın da büyük heyecanını duyuyor. Vedat'ın bu konudaki sözleri de ilginç: "Erken toplandık, çünkü hocamız haklı olarak rehavet istemiyor. İlk devre iyi bittiği için kimse rahatlık olsun istemiyor. Çalışıyoruz, iyi gidiyor, yoğunuz.

Önümüzde önemli F.bahçe maçları var. 4 günde F.Bahçe ile 2 maçımız var. Ben kendi açımdan 4-5 sene öncesine kadar bu takımları kahvede televizyondan izliyordum. Şimdi karşı karşıya olacağız. Çok özel ve güzel bir duygu. Öyle bir heyecan var. F.Bahçe iyi bir takım. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bekliyoruz şimdi inşallah hayırlısıyla kazanacağız."