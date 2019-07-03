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2010-11 mesajlı imza

2010-11 mesajlı imza

Emre Belözoğlu, 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndü. 1 yıllık imzayı atan 39 yaşındaki yıldız, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının önünde poz verdi.

AKŞAM

EMRE Belözoğlu, 4 yıl sonra F.Bahçe’ye döndü. Sarı-Lacivertliler, Milli Takım futbolcusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre’nin dönüşü bir video ile açıklandı. 39 yaşındaki tecrübeli ismin 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasının önünde fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Emre, yeni sezonda 5 numaralı formayı giyecek.

AYRILIK SEVDAYA DAHİL

Belözoğlu, Başakşehir’e veda mesajında F.Bahçe’ye transferiyle ilgili olarak, “Fenerbahçe’nin gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Zira Fenerbahçe, gerçekten güzel günlerimin de geçtiği, sıkıntılı zamanlarını da yaşadığım bir yuva oldu benim için. Dört yıllık bir ayrılık olmuştu. Ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Şimdi beni seven, uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti. Elimden geleni yapacağım. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim” değerlendirmesini yaptı.

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