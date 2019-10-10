'200 milyon kişi canlı izleyecek'

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu heyeti, İstanbul’da düzenlenecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere’nin başkenti Londra’da UEFA yetkililerine sunum yaptı. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sunum sonrası şu açıklamayı yaptı: Şampiyonlar Ligi finalinin önümüzdeki mayıs ayında İstanbul’da oynanacak olması bizler için çok önemli. Bu finalin startını burada başlattık. Çok önemli kişilerin katıldığı bir konferans. Ülkemizin bu turnuvalardaki becerisini ve başarısını anlatmaya geldik. İstanbul’da yapılan 2005 finalini anlattık ve heyecanlandık. Önümüzdeki sene finalinin de unutulmayan bir final olmasını diledik. Bunun için buradayız. Şampiyonlar Ligi finali dünyada izlenebilen en önemli futbol finali müsabakasıdır.

UEFA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ

200 milyon insanın canlı olarak izlediği bir finaldir. Tabii bu işin maddi tarafını daha bilmiyoruz ama 500 milyon Euro ya da Dolar civarında konuşuluyor. Dolayısıyla bu çok önemli finalin İstanbul’da oynanması bizler için önem sarf ediyor. 2019 Süper Kupa finali ve önümüzdeki Şampiyonlar Ligi finali ile İstanbul şehrimiz 9 ay içinde 2 final organize edecek. Bu hem UEFA hem de TFF tarihinde ilk defa gerçekleşen bir olay. TFF olarak bizim misyonumuz; ülkemizi yurt dışında tanıtmak, bu önemli etkinlikleri ve onların tecrübesini ülkemize getirmek. UEFA ve TFF arasındaki ilişkiler çok yakın temas içinde devam etmektedir. Ülkemiz turistik açıdan çok önemli bir ülke. Biz de TFF olarak ülkemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.”

BÜYÜK SORUMLULUK

ŞAMPİYONLAR Ligi finaline 8 aya yakın bir süre olmasına rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini ve İstanbul’a gelecek takımları çok iyi ağırlamak istediklerini söyleyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise “2020 Şampiyonlar Ligi fi nalinin İstanbul’da olacak olması büyük bir olay. Bunun sorumluluğu da çok büyük. Daha 8-9 ay var ama biz şimdiden çalışmaya başladık. Çünkü misafirlerimizi çok iyi ağırlamak istiyoruz” dedi.

İNŞALLAH YİNE TARİHİ FİNAL OLUR

ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı da mayıs ayında oynanacak fi nalde 2005’teki gibi tarihi bir maça şahitlik etmek istediklerini vurgulayarak, “2005’teki finalde ben de stattaydım, inanılmaz bir atmosfer vardı. Umarım çok keyifl i fi nale tanıklık ederiz” açıklamasında bulundu.