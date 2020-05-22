20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Four Four Two dergisine konuştu, "Fenerbahçe nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım" dedi.

Trabzonspor'da Sosa'nın yerine o geliyor Trabzonspor'da Sosa'nın yerine o geliyor Bordo-Mavililer, PAOK'ta kiralık olarak oynayan Josip Misic'in peşinde. Ancak Yunan ekibinin 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun olması nedeniyle Karadeniz devi şu an için beklemede...