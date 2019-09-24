Fenerbahçe'den İtalyan menajere Vedat Muriqi cevabı: 20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz

"KULÜP ADINI SİZE VEREMEM"

Sportif direktör Damien Comolli'nin son olarak bir İtalyan menajere verdiği yanıt ise çok konuşulacak cinsten... Comolli'den fiyat alamayan menajer, kendisine Ocak ayında teklif getireceğini iletti.

İtalyan menajer, F.Bahçeli yöneticiye, "Kulüp ismi söylemem ama ocak ayında Vedat için 20 milyon Euro teklif getirebilirim. Buna bakışın nasıl olur?" diye sordu.

"20 MİLYON €'YA SAĞ AYAĞINI VERİRİZ"

Damien Comolli aynı zamanda dostu olan menajerin bu sözlerine "20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz" şeklinde yanıt verdi ve konu kapandı.

(Sabah)