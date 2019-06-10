10 Haziran 2019 Pazartesi 14:31 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
20 milyon Euro seviyelerinde teklif gelirse Domagoj Vida satılacak
Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, Domagoj Vida’yı satmak istemediklerini ancak 20 milyon Euro gibi rakamlara çıkılırsa gitmesine izin verebileceklerini söyledi.
Beşiktaş Transfer Komitesi üyelerinden Umut Güner, yönetim olarak Vida'yı satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Güner Hırvat yıldızı satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek, "Ancak bize 20 milyon Euro gibi yüksek bir rakam sunulursa o zaman gitmesine izin veririz" diye konuştu.
KARAKTERLİ OYUNCU
Vida'nın karakterli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Güner, "Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu. Burada onunla daha birçok başarılara imza atmak istiyoruz. Vida gibi bir oyuncunun takımda olması bize güç katıyor" dedi.
(Takvim)