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aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 11:32
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 11:32

'20 milyon Euro Abdülkadir Ömür için çok az'

'20 milyon Euro Abdülkadir Ömür için çok az'

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Abdülkadir Ömür'ün performansı Avrupalı taraftarların da diline düştü. Avusturya kampındaki özel maçlarda yeteneklerini konuşturan Trabzonspor'un 10 numarası izleyenleri kendisine hayran bırakırken rakip futbolseverler, "Kim bu çocuk?" diye sordular.

Trabzonspor, 10 gün süren Avusturya kampında sadece gurbetçiler tarafından değil, farklı takım taraftarlarınca da yakından takip edildi. 

Bordomavili ekibin hazırlık karşılaşmalarını izleyenler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra rakip takım taraftarları ve Avusturya vatandaşları da yer aldı.

Trabzonspor'un Parma maçını izleyen Avusturyalı ve İtalyan taraftarlar özellikle Abdülkadir Ömür'ü çok beğendi.

TÜRK MESSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Karşılaşma sırasında basın mensuplarının yanına gelen Avrupalı taraftarlar, "Kim bu 10 numara? Gerçekten çok yetenekli" şeklinde sorular sordu. Bu soruya ise verilen cevap ortak oldu: "O Türk Messi Abdülkadir Ömür." Bir Avusturyalı taraftar ise 20 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro'luk teklif geldiğini öğrenince, "O para az, çok daha fazlasını hak eder" yorumunda bulundu.

(Sabah)

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