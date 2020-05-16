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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:11

%20 indirimi imzaladılar

%20 indirimi imzaladılar

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Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”

AKŞAM Özel Haber

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’dan Euroleague ve sporcu sözleşmelerindeki indirimlerle ilgili Akşam’a özel açıklamalar: “FIBA Abbreviation bir karar aldı. Euroleague’nin bu pandemi nedeniyle yüzde 50 zarara uğradığını, bunun yarı yarıya bölüşülmesini önerdi. Bunun üzerine oyuncu kontratlarında da bir indirim oldu. 

Bizim oyuncularımızın hepsi imzaladı. Eğer Euroleague oynanırsa yüzde 15, oynanmazsa yüzde 20 indirimi herkes kabul etti. Ve yeni sözleşmeleri kendi isteğiyle onayladıklarını beyan ettiler. Sonuçta Euroleague bir şirket ve oyuncuların bu şirketle ayrıca kontratları var. Hocalar istisna tutuldu. Bizim Euroleague Antrenörler Birliği var. Kulüpler bu konuda serbest bırakıldı. Euroleague’in oynanmasıyla ilgili daha önce de konuştum. Ben oynanacağına inanıyorum. Euroleague’in bütün plan ve stratejisi hazır. Sporcularımızın da tamamı oynamak istiyor. Amerika’daki oyncularımız da hazır. Karar çıktığı anda gelecekler.” 

SIRBİSTAN YA DA LİTVANYA

Ataman, Euroleague’in 11 ortağının katılımıyla 24-25 Mayıs’ta bir toplantı yapılacağını bildirdi. Bu toplantıda THY Euroleague’in durumunun netleşeceğini de belirten Ataman, “Alternatif planlar var. Sırbistan ya da Litvanya olmak üzere iki ayrı ülkede yapılması gündemde. Ben de oynanacağı konusunda iyimserim” dedi.

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