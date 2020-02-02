2. Vedat vakası

Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.

Son 10 yılda zarar büyük

G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.