2 şuttan 1'i gol!

Beşiktaş bu sezon kalesine maç başına en az şut atılan takım konumunda bulunuyor. Ancak bu vuruşların gol olma oranı yüzde 44.4! Yani neredeyse her 2 şuttan biri Kartal’ın ağlarına gidiyor. Siyah-Beyazlılar attığı 10 gole karşın kalesinde gördüğü 12 golle averajını -2’ye getirdi. Defans hattındaki bütün isimler son derece formsuz.
BUNU UNUTMAZLAR!
Öte yandan, Rumen basını, Sumudica’nın Beşiktaş’a karşı aldığı galibiyet sonrası Kartal hareketi yapmasını yorumladı. “gsp.ro” sitesi, “Beşiktaş taraftarı bunu unutmaz” dedi.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçı Ali Gültiken değerlendirdi. Gültiken, Enner Valencia için, "oyun kurma becerisi yok, büyük takım oyuncusu değil." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.
Lige çok kötü başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.