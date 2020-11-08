2 şuttan 1'i gol!

AKŞAM

Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş'ta yapılan kademe ve bireysel hatalar saç baş yoldurdu.

Beşiktaş bu sezon kalesine maç başına en az şut atılan takım konumunda bulunuyor. Ancak bu vuruşların gol olma oranı yüzde 44.4! Yani neredeyse her 2 şuttan biri Kartal’ın ağlarına gidiyor. Siyah-Beyazlılar attığı 10 gole karşın kalesinde gördüğü 12 golle averajını -2’ye getirdi. Defans hattındaki bütün isimler son derece formsuz.

BUNU UNUTMAZLAR!

Öte yandan, Rumen basını, Sumudica’nın Beşiktaş’a karşı aldığı galibiyet sonrası Kartal hareketi yapmasını yorumladı. “gsp.ro” sitesi, “Beşiktaş taraftarı bunu unutmaz” dedi.

