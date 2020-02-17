2 penaltı kaçtı, Sumudica çılgına döndü

Süper Lig'de haftanın kapanış maçlarından biri olan Gaziantep FK Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin 57. dakikasında penaltı kazanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Muhammet Demir direğe takıldı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında tekrar penaltı kazanan Gaziantep FK'da Muhammet Demir teknik direktörü Sumidica'nın penaltıyı kullanmasını istememesine rağmen tekrar topun başına geçti ve penaltıdan yine yararlanamayarak topu dışarı attı. Penaltının kaçmasına çok sinirlenen Sumudica mücadelenin 66. dakikasında Muhammet Demir'i oyundan aldı.
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
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