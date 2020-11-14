2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor

AKŞAM

İstanbul'daki Formula 1 yarışına seyirci alınmayacak ama yaklaşık 2 milyar kişi dev organizasyonu izleyebilecek... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak.” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 9 yıl aradan sonra yarın ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışlarının hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de yapılacak yarış için pist yenileme çalışmalarının sorumluluğunu aldıklarını ve kısa sürede çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

BAŞKAN’IN HİMAYELERİNDE

Bakan, “Organizasyon hem İstanbul hem de ülkemiz için gurur verici ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş. Zaten Cumhurbaşkanı’mızın himayelerinde yapılıyor. Kendileri bu görevi verince, biz de 10 Ekim’de sahaya adeta daldık. Çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamladık. Tabii oradaki asfalt, mühendislik açısından çok ince detaylar içeren bir konu. Malzeme açısından da pistte çok farklı bir malzeme kullanılıyor.” şeklinde konuştu.

SORUMLULUĞU TAŞIYORUZ

Adil Karaismailoğlu, “Dünyanın en iyi işlerini gerçekleştiren bir bakanlık olarak, bu asfaltı da kısa sürede yaptık ve teslim ettik. Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işin başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz.” dedi.



KUPA BEĞENİ TOPLADI

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan F1 şampiyonluk kupası sosyal medyada çok beğenildi.



HİBRİT MOTORLAR

Formula 1, 2026 yılına kadar doğa dostu yakıtlarla çalışan motorları kullanma sözü verdi ve aynı zamanda hibrit güç ünitesinin uzun vadeli geleceğini taahhüt etti.



EN HIZLISI VERSTAPPEN



İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri Red Bull pilotları Verstappen (1.35.077) ve Albon yaptı. Verstappen antrenmanda, “Dostum, buzda kullanmak gibi.” dedi. Kevin Magnussen, “Çimlerde sürmek gibi... Islak zeminden çok daha düşük yol tutuşu var.” şeklinde konuştu. Mercedes ekibinden Bottas ise, “Mümkün olduğunca lastik yak.” uyarısı geldi. Hamilton, “Start antrenmanı yapmak için yeterli yol tutuşu yok.” dedi.



KAFAM DÜŞSE TAKMAM

İstanbul Park’taki 8. Viraj için F1 takım mühendisleri pilotlara boyun yastığı takmalarını önerdi. Bu virajda pilotların boyunlarına 6 saniye boyunca 50 kg yük biniyor. Verstappen ise “Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim.” dedi.



YENİ ADI SİMİT!

Red Bull Türkiye, İletişim Başkanlığına öneri sundu. “Sevgili İletişim Başkanlığı, Gasly’nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete F1’de ‘donut’ deniyor. Ama bizce bu harekete ‘simit’ demek yakışır!” ifadesine yer verildi. İletişim Başkanlığı da öneriyi kabul etti.



HAMILTON ŞOKU

Mercedes'in dünya şampiyonu pilotu Hamilton, “Mercedes’le yeniden sözleşme konusunu yarışlar bittikten sonra ele alacağız. Değişmesi gereken şeyler var.” diyerek herkesi şok etti.



SIRALAMA TURU YARIN

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’de bugün toplam iki antrenman turu yapıldı. Yarın saat 12.00’de İstanbul GP üçüncü antrenman turları koşulacak. Saat 15.00’te ise sıralama turları yapılacak. Dev yarış, Pazar 13.10’da başlayacak. Formula 1 pilotları, bugünkü sıralama turlarının sonuçlarına göre yarışta start alacak.

