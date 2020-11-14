  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor

2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor

Paylaş

AKŞAM

İstanbul'daki Formula 1 yarışına seyirci alınmayacak ama yaklaşık 2 milyar kişi dev organizasyonu izleyebilecek... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak.” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 9 yıl aradan sonra yarın ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışlarının hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de yapılacak yarış için pist yenileme çalışmalarının sorumluluğunu aldıklarını ve kısa sürede çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

BAŞKAN’IN HİMAYELERİNDE

Bakan, “Organizasyon hem İstanbul hem de ülkemiz için gurur verici ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş. Zaten Cumhurbaşkanı’mızın himayelerinde yapılıyor. Kendileri bu görevi verince, biz de 10 Ekim’de sahaya adeta daldık. Çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamladık. Tabii oradaki asfalt, mühendislik açısından çok ince detaylar içeren bir konu. Malzeme açısından da pistte çok farklı bir malzeme kullanılıyor.” şeklinde konuştu. 

SORUMLULUĞU TAŞIYORUZ

Adil Karaismailoğlu, “Dünyanın en iyi işlerini gerçekleştiren bir bakanlık olarak, bu asfaltı da kısa sürede yaptık ve teslim ettik. Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işin başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz.” dedi.

KUPA BEĞENİ TOPLADI

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan F1 şampiyonluk kupası sosyal medyada çok beğenildi.

HİBRİT MOTORLAR

Formula 1, 2026 yılına kadar doğa dostu yakıtlarla çalışan motorları kullanma sözü verdi ve aynı zamanda hibrit güç ünitesinin uzun vadeli geleceğini taahhüt etti.

EN HIZLISI VERSTAPPEN

İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri Red Bull pilotları Verstappen (1.35.077) ve Albon yaptı. Verstappen antrenmanda, “Dostum, buzda kullanmak gibi.” dedi. Kevin Magnussen, “Çimlerde sürmek gibi... Islak zeminden çok daha düşük yol tutuşu var.” şeklinde konuştu. Mercedes ekibinden Bottas ise, “Mümkün olduğunca lastik yak.” uyarısı geldi. Hamilton, “Start antrenmanı yapmak için yeterli yol tutuşu yok.” dedi.

KAFAM DÜŞSE TAKMAM

İstanbul Park’taki 8. Viraj için F1 takım mühendisleri pilotlara boyun yastığı takmalarını önerdi. Bu virajda pilotların boyunlarına 6 saniye boyunca 50 kg yük biniyor. Verstappen ise “Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim.” dedi. 

YENİ ADI SİMİT!

Red Bull Türkiye, İletişim Başkanlığına öneri sundu. “Sevgili İletişim Başkanlığı, Gasly’nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete F1’de ‘donut’ deniyor. Ama bizce bu harekete ‘simit’ demek yakışır!” ifadesine yer verildi. İletişim Başkanlığı da öneriyi kabul etti.

HAMILTON ŞOKU

Mercedes'in dünya şampiyonu pilotu Hamilton, “Mercedes’le yeniden sözleşme konusunu yarışlar bittikten sonra ele alacağız. Değişmesi gereken şeyler var.” diyerek herkesi şok etti. 

SIRALAMA TURU YARIN

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’de bugün toplam iki antrenman turu yapıldı. Yarın saat 12.00’de İstanbul GP üçüncü antrenman turları koşulacak. Saat 15.00’te ise sıralama turları yapılacak. Dev yarış, Pazar 13.10’da başlayacak. Formula 1 pilotları, bugünkü sıralama turlarının sonuçlarına göre yarışta start alacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Luyindama'dan koronavirüs açıklaması
Luyindama'dan koronavirüs açıklaması

Luyindama'dan koronavirüs açıklaması

Süren'den bomba iddia! 'Aday oluyor...'
Süren'den bomba iddia! 'Aday oluyor...'

Süren'den bomba iddia! 'Aday oluyor...'

Hırvatistan'da bir koronavirüs vakası daha
Hırvatistan'da bir koronavirüs vakası daha

Hırvatistan'da bir koronavirüs vakası daha

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet
Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 mağlup etti.

Ergin Ataman'dan zafer sonrası açıklama
Ergin Ataman'dan zafer sonrası açıklama

Ergin Ataman'dan zafer sonrası açıklama

Anadolu Efes'in Panathinaikos'u devirdiği maçın ardından koç Ergin Ataman karşılaşmayı değerlendirdi.

Halil yıldızlaştı, Türkiye güldü
Halil yıldızlaştı, Türkiye güldü

Halil yıldızlaştı, Türkiye güldü

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırladı. Müsabaka Türkiye'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Romanya'da oğul Hagi eleştirilerin hedefinde
Romanya'da oğul Hagi eleştirilerin hedefinde

Romanya'da oğul Hagi eleştirilerin hedefinde

Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, ülkesi Romanya'da milli takım performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok
Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok

Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok

Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.

Sivasspor'da 2 yeni korona vakası
Sivasspor'da 2 yeni korona vakası

Sivasspor'da 2 yeni korona vakası

DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.