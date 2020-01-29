19.03'te 10 numara buluşma

BEŞİKTAŞ’IN yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi. Abdullah Avcı’yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı dün SiyahBeyazlılar’la yeni bir maceraya başladı. Dün 11.30’daki idman için saat 09.00 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.
İŞ HAYATINDA BAŞARILAR
Abdullah Avcı’nın mukavelesinin feshi uzadığı için 11.30’daki antrenman, 1 saat ileri alındı. Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye’ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu. Abdullah Avcı’nın fesih bedeliyle ilgili açıklama yapılmadı. Kendisine, “Yeni iş hayatında” başarılar dilendi.
“SEN DÜNDEN YARINA”
2009-2010’da Beşiktaş PAF takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Sergen Yalçın sırasıyla G.Antep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya’da görev yaptı. Son olarak Y.Malatyaspor’u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam geçen sezon Alanyaspor’un başındayken Dolmabahçe’de çıktığı maçın ardından söylediği gibi yuvasına döndü. Beşiktaş, bugün 19.03’te Sergen için Vodafone Park’ta imza töreni düzenleyecek. İdman yapılması da bekleniyor. Taraftara açık törende, büyük buluşma yaşanacak. Kulüp de, “Çünkü Sen Dünden Yarına...” başlığıyla hoca için özel video yayınladı.
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Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
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