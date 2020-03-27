Biyolojik bir bombaydı!

AKŞAM
İTALYANLAR ülkeye koronavirüs bulaşmasının sorumlusu olarak Atalanta-Valencia maçını gösterdi. 19 Şubat’ta oynanan maçın ardından ilk vakanın Bergamo şehrinde ortaya çıktığını belirten Belediye Başkanı Giorgio Gori bu maçın İtalya için bir biyolojik bomba olduğunu söyledi. Atalanta’da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanmıştı. Bergamo’dan 40 bin taraftar Milano’ya gidip dönmüştü!
NORMALMİŞ GİBİ DAVRANDIK
İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi de karşılaşma için ‘Salgının başlangıç noktası’ derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra koronavirüs vakası olduğu tespit edilmişti. Atalanta’nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez, “Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk” ifadelerini kullandı.
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