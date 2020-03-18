19. haftada şampiyonluğun favorisi olan Fenerbahçe, 26. hafta sonunda dibi gördü

Lig yarışı için dün güncellenen şampiyonluk oranları Fenerbahçe'nin durumunu net bir şekilde özetledi.
19. hafta sonunda 2.50 ile tüm rakiplerinin önünde şampiyonluğun en güçlü adayı gösterilen sarı-lacivertliler, 26. hafta sonunda ise resmen dibe vurdu.
Yeni şampiyonluk oranlarında Trabzonspor 2.65 ile ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 150'yle 6.'lığa geriledi. Süper Lig'deki son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, 3 beraberlik aldı.
Bu süreçte 8 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 13 gol gördü.
(Sabah)
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