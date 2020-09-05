SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'den transfer isyanı Fatih Terim'den transfer isyanı Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi.

'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' 'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

18'lik Fabio Sliva, Wolwes'da 18'lik Fabio Sliva, Wolwes'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Porto forması giyen forvet oyuncusu Fabio Silva'yı kadrosuna kattı.

Başkan Erdoğan, U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti Başkan Erdoğan, U19 Kız Voleybol Takımı'nı kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nı kabul etti.

İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de Göztepe, 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.