18'lik Doğan Alemdar, Beşiktaş'ın ilk penaltısına geçit vermedi

Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ilk yarıda bir penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Josef de Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR odasıyla da görüşen Aydınus, penaltı kararını yeniden onayladı.

Siyah-beyazlılarda topun başına Bernard Mensah geçti. Ganalı futbolcunun penaltısında Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar topu köşeden kornere çeldi ve gol izni vermedi.

Beşiktaş, 89. dakikada bir kez daha penaltı kazanırken topun başına bu sefer N'Koudou geçti. Fransız futbolcu, genç kaleciyi mağlup etmeyi başardı ve takımını öne geçirdi.

Maçta perdeyi 90+6'da Ajdin Hasic kapadı ve siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık zaferle ayrılan taraf oldu.