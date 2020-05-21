18 kulüp 12 Haziran'a okey

Riva'da dün yapılan toplantıda, oy birliğiyle ‘oynayalım' kararı çıktı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, alınan kararı şöyle açkıladı: “Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bunu değerlendireceğiz...”

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği dün saat 14.00’te TFF’nin Riva’daki tesislerinde bir araya geldi. Toplantı 3.5 saat sürdü. İstanbul’da bulunan başkanların bizzat katıldığı, diğer başkanların ise video konferansla bağlandığı toplantıda alınan kararları TFF Başkanı Nihat Özdemir şöyle açıkladı: “Liglerin 12 Haziran’da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz. Bunun yanında yine hep beraber verdiğimiz karar doğrultusunda federasyonumuz bir pandemi kurulunu teşkil edecek ve bundan sonra ilgili süreci, pandemi kuruluyla beraber yürüteceğiz.

U21 LİGİ YENİDEN KURULACAK

Bunun yanında gelecek yıl, geçen yıl kaldırmış olduğumuz U21’in yerine kurmayı düşündüğümüz rezerv ligini kuramamıştık. İnşallah 2020-2021 sezonunda rezerv ligin başlaması konusunda federasyonumuz ve kulüpler birliği üyeleriyle anlaştık. Bu şekilde çalışmalara başlayacağız. Hepimizin bildiği gibi kulüplerimiz finansal yapılar bakımından zor durumdalar. Bu konuyu tartıştık. Bayramdan sonra yapacağımız bir sürü seri toplantı ve görüşmeler neticesinde kulüpleri finansal bakımdan nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağız.

OYNAYARAK TAMAMLAMAK İÇİN

Hepimizin bildiği gibi koronada başarılıyız, dünyada örnek bir ülkeyiz. İnşallah 12 Haziran’da başlayacak Süper Ligimiz ve 18 Haziran’da başlayacağımız Birinci Lig, 18 Temmuz’da başlayacağımız diğer liglerde kulüplerimiz gereken hassasiyeti gösterecekler. Her hangi bir sporcumuzun veya futbol adamımız rahatsızlığa yakalanmadan bu sürecin yürüyeceğine inanıyoruz. İnşallah pandemi konusundaki başarıya ulaşan Türkiye futbol konusunda da başarıya ulaşarak yoluna devam edecek. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı ve desteği göstereceğimiz şekilde bütün kulüplerle hemfikir kaldık. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.”

‘KÜME DÜŞME OLMASIN’ DİYEN KULÜPLER

1- Kayserispor

2- Ankaragücü

3- Malatyaspor

4- Konyaspor

5- Çaykur Rizespor

6- Kasımpaşa

7- Gençlerbirliği

MEHMET SEPİL: THY’DEN YARDIM İSTEYECEĞİZ

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de toplantı sonrası iki önemli konuda açıklama yaptı: “Deplasmana gidecek takımlar var. Seyahat koşullarının da ayın 14’üne kadar oluşması gerekiyor. Kendisi iki hafta önce 28 Mayıs’ta son olarak nihai kararın inşallah 12, 13, 14 olarak açıklanacağını söyledi. Seyahatlerle ilgili yardım istedik. Özellikle THY’den bu konuda yardım istenmesini, kulüplere uçak tahsisiyle ilgili yardım beklediğimizi söyledik.”

5 DEĞİŞİKLİK OLACAK

Sepil, Avrupa’da uygulanan 5 oyuncu değişikliğiyle ilgili de şu bilgiyi paylaştı: “5 oyuncu kararıyla ilgili federasyon bize çalışma yapıldığı bilgisini verdi. Dolayısıyla federasyon Avrupa liglerinde olduğu gibi 5 yedekle ilgili çalışma yapıyor. Onunla ilgili açıklama yapacak.”

SAĞLIKLI BİLGİ

TFF Sağlık Kurulu, salgın sebebiyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne ilişkin kulüp doktorlarına video konferansla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Bilgilendirme, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak.