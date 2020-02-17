16 puan kaybettirdi

Jailson, F.Bahçe’yi ateşe attı.

AKŞAM

Brezilyalı, iki Trabzon, iki Alanya maçlarının yanı sıra Antalya ve A.Gücü mücadelelerinde fahiş hatalar yaptı. Bu hatalar F.Bahçe’nin 16 puanına neden oldu.