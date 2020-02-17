16 puan kaybettirdi

AKŞAM
Brezilyalı, iki Trabzon, iki Alanya maçlarının yanı sıra Antalya ve A.Gücü mücadelelerinde fahiş hatalar yaptı. Bu hatalar F.Bahçe’nin 16 puanına neden oldu.
BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.
FENERBAHÇE’YE sezon başında katılan Altay Bayındır, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Jailson, F.Bahçe’yi ateşe attı.
Ankaragücü yenilgisi Fenerbahçe’de taşları yerinden oynattı. Yönetim, Ersun Yanal’la görüşecek. Derbi son şansı.
TRABZONSPOR, Erzurum’a giderken Numan Kaya, oyunculara sadece ‘el sallamak’ için takım otobüsünü tam bir saat bekledi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.