157 milyonu 5 yılda ödeyecek

AKŞAM | ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

GALATASARAY ile Emlak Konut arasında geçtiğimiz ay patlak veren sorun dün resmi olarak tamamen aşıldı. İki kurum arasında yapılan yeni anlaşma çerçevesinde Sarı-Kırmızılılar, Florya arazisini geri aldı. Cim-Bom, 120 milyon lira ve Florya için yapılan 37 milyon liralık faiz masraflarını Emlak Konut’a ödeyecek. G.Saray, bu ödemeyi geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşması çerçevesinde ödeyecek. Sarı-Kırmızlılar böylece bankalara 157 milyon lirayı 5 yıl içinde ödemiş olacak. Riva projesi ise aynı şartlarıyla devam edecek.

TARİHİ BİR ANLAŞMA OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya arazisiyle ilgili imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin, “Tarihi bir anlaşma. Florya bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, yuvamız, çalışma alanımız. Bunun bize kazandırılması çok önemli bir hizmet. İhalenin realize olduğu 2018 Mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. Evimizin bedelini ödeyerek sahip oluyoruz. Bütün herkesin bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim. 120 milyon lira, artı gider ödeyeceğiz” diye konuştu. Cengiz, Kemerburgaz ve ada içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

TEKNİK HEYET ÇOK SEVİNDİ

Alınan karardan dolayı Sarı-Kırmızılı futbol takımının çok mutlu olduğunu kaydeden Cengiz, “Florya eski durumuna gelecek. Orada kapalı bir spor salonumuz var, onu daha iyi hale getireceğiz. Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi. Yatırım yapamıyorduk, bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla en mümtaz hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Cengiz Riva projesi ile ilgili ise “Bizim Riva’yı canlandırmamız lazım. Alınacak Her konut G.Saray’a artı olarak gidecek” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Cengiz, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, tarihi bir an. Florya, bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, çalışma alanımız, yuvamız, evimiz” ifadelerini kullandı.

PROJEYİ KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

EMLAK Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Florya arazisinin Galatasaray’a iade edilmesine karar verdik. Buna karşılık, Florya arazisinin 120 milyon lira tutarında bizim üzerimizdeki ödeme yükümlülüğü Galatasaray tarafından anlık bankaya ödeniyor. Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine aynı sözleşme kapsamında aynı şartlarda devam ediyoruz. Bunlar üzerinde mutabakata vararak bir protokol imzaladık. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak teslim edeceğiz. İki tarafın kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

MUSTAFA CENGİZ İLK VİLLAYI ALIYOR

BASIN toplantısında Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, Riva projesinde gerçekleştirilen konutların ilkini Mustafa Cengiz’in alacağını belirtti.