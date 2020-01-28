1.5 yıllığına Sergen

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturdu. Dün Vodafone Park’a gelen 47 yaşındaki çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı...

AKŞAM

VEE beklenen oldu, Sergen Yalçın, artık Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlı yönetim, efsane isim ile anlaşma sağladı. Dün Vodafone Park’ta, futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir toplantı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Bu toplantıda ortak karar olarak Sergen Yalçın ismi kabul edildi.

RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Başkan Ahmet Nur Çebi, alınan karar sonrasında Sergen Yalçın’ı Vodafone Park’a davet etti... Öğleden sonra saat 17.00 civarında Dolmabahçe’ye gelen 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllığına anlaşma sağlandı. Böylece Siyah-Beyazlı taraftarların aylardır istediği de oldu. Futbolcu olarak ayrıldığı kulübüne teknik adam olarak geri dönen Sergen Yalçın, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Ç. Rizespor maçında takımın başında olacak.

NİHAYET KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Sergen Yalçın, 13 Mayıs 2019’da Vodafone Park’ta oynanan ve Siyah-Beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta Alanyaspor Teknik Direktörüydü. Genç çalıştırıcı, maç sonrasında Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine “Bir gün kavuşacağız” yanıtını vermişti. Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, dün Sergen’in bu sözüne atıfta bulunarak “Kavuştuk” mesajını paylaştı. Sergen, sezonun geri kalanı için 2 milyon TL, önümüzdeki sezon için ise 6 milyon TL ücret alacak.