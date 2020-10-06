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aksam.com.tr
  • 06 Ekim 2020 Salı 08:00
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15 yılın en kötü Kartal'ı

15 yılın en kötü Kartal'ı

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AKŞAM

Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.

Süper Lig’in dört haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Ligin dördüncü haftasında Gençlerbirliği’ne 1-0 yenilerek üst üste oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Beşiktaş, 4. haftayı birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alarak noktaladı.

Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde de aynı sürede aynı puanı alan Karakartal, böylelikle son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını gerçekleştirdi. Beşiktaş benzer bir kötü başlangıcı 2004-2005 sezonunda yaşamış, Vicente Del Bosque yönetiminde ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayabilmişti.

AVRUPA’YA DA ERKEN VEDA 

Geçen sezon Abdullah Avcı’nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından efsanesi olduğu Beşiktaş’ta göreve başlayan Sergen Yalçın, selefinin ilk 4 haftalık performansını geçemeyerek Avcı’nın 4 haftalık performansını tekrarladı. Avcı ilk 4 maçta sadece Göztepe’yi yenebilmişti, Sergen Yalçın yönetiminde de tek galibiyet Trabzonspor’a karşı alındı. 

Beşiktaş’ın ligde sergilediği bu kötü performans, Avrupa’da da devam etti. Sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan’ın PAOK ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da Portekiz temsilcisi Rio Ave’ye penaltılarla kaybetti.

ÇAĞDAŞ ATAN ZİRVEDE

Öte yandan, Beşiktaş Sergen Yalçın’ın performansı eleştiri konusu olurken, onun yardımcılığından ayrılıp Alanyaspor’la sözleşme imzalayan Çağdaş Atan yeni takımıyla harika bir sezon geçiriyor. Ligin en çok gol atıp, en az gol yiyen takımı olan Alanyaspor’u ilk 4 haftada zirveye taşıyan Çağdaş Atan, oynattığı güzel futbolla da dikkatleri çekiyor.

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Beşiktaş, ligin ilk 4 haftası baz alındığında, tarihi bir başarısızlık yaşıyor. Sezona Trabzonspor'u deplasmanda yenerek başlayan Kartal, daha sonraki 3 maçtan sadece 1 puan çıkarttı. Sergen Yalçın ilk 4 haftalık bölümde Abdullah Avcı'yla aynı kaderi paylaştı ve Siyah-Beyazlılar sadece 4 puan toplayabildi.

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