15 milyon euroyu gözden çıkardı

İtalyan basını Napoli'nin Vedat Muriqi için 15 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Kosovalı golcünün İngiltere'den de talipleri var.

AKŞAM

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için Avrupa’nın önemli kulüpleri sıraya girdi… İtalya ve İngiltere’den talipleri olan Kosovalı golcü için dün İtalyan basını bomba gibi bir iddiayı ortaya attı.

Areanapoli.it’in haberine göre; Napoli, takımdan ayrılacak olan Mertens’in yerine Vedat’ı düşünüyor ve bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Haberin içeriğinde Fenerbahçe’ye teklifte bulunulacağı bilgisi de paylaşıldı.

Bilindiği gibi Napoli geçen yıl da Fenerbahçe’den Eljif’i 16 milyon euroya satın almıştı. Kosovalı golcüyü İtalya’dan sadece Napoli istemiyor. Çizme basını geçtiğimiz günlerde Lazio’nun da Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye teklif götüreceğini yazmıştı.

1.94’lük santrforun peşinde İngiliz kulüpleri de var. West Ham United başta olmak üzere Suudilere satışı gündemde olan Newcastle United’ın da Vedat’ı istediğini Ada basını manşetlerine taşımıştı.