140 milyon TL'ye 2 gol, 2 asistlik katkı

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Galatasaray, maaşları toplam 140 milyon TL olan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba'dan toplam 2 gol, 2 asistlik katkı alabildi.

Galatasaray'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

VASAT GÖRÜNTÜ VERDİLER

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

BABEL'DEN 1 GOL, 2 ASİST

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

FEGHOULİ KATKI SAĞLAYAMADI

Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon Euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı. Böylece aldığı paranın hakkını veremeyerek sınıfta kaldı.