  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 11:07
  • |
  • Son Güncelleme:

140 milyon TL'ye 2 gol, 2 asistlik katkı

140 milyon TL'ye 2 gol, 2 asistlik katkı

Paylaş

Takvim

Galatasaray, maaşları toplam 140 milyon TL olan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba'dan toplam 2 gol, 2 asistlik katkı alabildi.

Galatasaray'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

VASAT GÖRÜNTÜ VERDİLER

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

BABEL'DEN 1 GOL, 2 ASİST

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

FEGHOULİ KATKI SAĞLAYAMADI

Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon Euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı. Böylece aldığı paranın hakkını veremeyerek sınıfta kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı
Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'a sürpriz forvet

Galatasaray'a sürpriz forvet

Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!
Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!

Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar
Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar

Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.

Tolga Ciğerci korkuttu
Tolga Ciğerci korkuttu

Tolga Ciğerci korkuttu

Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme
Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var
Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

Nihat Özdemir'den bir seyirci açıklaması daha
Nihat Özdemir'den bir seyirci açıklaması daha

Nihat Özdemir'den bir seyirci açıklaması daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.

140 milyon TL'ye 2 gol, 2 asistlik katkı
140 milyon TL'ye 2 gol, 2 asistlik katkı

140 milyon TL'ye 2 gol, 2 asistlik katkı

Galatasaray, maaşları toplam 140 milyon TL olan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Arda Turan ve Emre Akbaba'dan toplam 2 gol, 2 asistlik katkı alabildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.