14 milyar euroluk İstanbul rüyası

AKŞAM

Son durağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı olan muhteşem futbol resitali bugün start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor... 32 takım, en büyük olmak için mücadele edecek. Devler arenasındaki takımların toplam kadro değeri ise 14 milyar euro...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlıyor... Organizasyonun grup aşamasında 32 takım mücadele edecek. Bu takımların Transfermarkt’a göre toplam değerleri 14.02 milyar euro (130 milyar TL). Bu rakam geçen yıla göre 2 milyar düştü. Bunun da en büyük sebebi Kovid-19 pandemisi...

BAŞAKŞEHİR 29. SIRADA YER ALDI

En fazla değere sahip takım İngiliz devi Liverpool... 1.1 milyar euro ile başı çeken Kırmızlar’ı, 1.08 milyar euro ile Manchester City takip ediyor... Barcelona ise 878 milyon 500 bin euroluk değeriyle üçüncü basamakta. Ülkemizi bu sezon Devler Ligi’nde temsil eden Başakşehir, 86 milyon 150 bin euroluk değeriyle 29. sırada.

TARİHİNDE İLK KEZ OYNAYACAK

Şampiyonlar Ligi’ne tarihinde ilk kez katılan ve H Grubu’nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile mücadele edecek olan Başakşehir ilk karşılaşmasında bugün Leipzig’e konuk olacak. Red Bull Arena’daki mücadele bugün TSİ 22.00’de başlayacak. Bu zorlu mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Grubun diğer maçında PSG, Manchester United’ı konuk edecek. Turnuvanın finali 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda olacak.



ZİRVEDE REAL MADRİD VAR



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde 13 kezle en çok kazanan unvanını elinde bulunduruyor. Dev organizasyonda da kupayı en çok kazanan 18’le İspanyol takımları... İngilizler 13, İtalyanlar da 12 defa kazandı.



AVRUPA’DA 31. KARŞILAŞMA



Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez podyuma çıkacak olan Başakşehir, Avrupa’da da 31. kez mücadele edecek. Boz-Baykuşlar’ın geride kalan 30 maçta, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor.



EN ÇOK GALATASARAY KATILDI



Devler Ligi’ne Türkiye’den daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor katıldı... Bu organizasyonda ülkemizi 16 defa ile en çok Aslan temsil etti. Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Trabzonspor ve Bursaspor ise 1’er kez mücadele etti.



OKAN BURUK: DOĞRU İŞLER YAPACAĞIZ



Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig maçı öncesinde şunları söyledi: “Elimizden gelenin en iyisini yaparak doğru işlere imza atmaya çalışacağız. Burası zorlu bir arena, biz de en zorlu gruba düştük.”



LEIPZIG - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Red Bull Arena

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Jesus Gil Manzano

